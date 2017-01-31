«Интер» - «Лацио»: Икарди не попал в стартовый состав хозяев
Матч: Интернационале0 : 2Лацио
Идет второй тайм
Вчера, 22:06 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Лацио».
«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амборозио, Ансальди, Брозович, Кондогбиа, Банега, Кандрева, Перишич, Паласио.
«Лацио»: Маркетти, Габаррон, де Врей, Худт, Раду, Пароло, Билья, Мурджа, Андерсон, Иммобиле, Лулич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
Моуриньо сдался, Венгер жалуется, Клопп и Гвардиола пока не чемпионы. «Соккер.ру» вспоминает полезные уроки истории, когда «Ливерпуль», МЮ и «Арсенал» были на вершине.
30 января 2017
Или войдите через
так может
Теперь игроки будут думать что же Икарди делает с их жёнами, пока они мяч пинают?
АХА-ХА))