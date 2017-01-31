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«Интер» - «Лацио»: Икарди не попал в стартовый состав хозяев

Матч: ИнтернационалеИнтернационале0 : 2ЛациоЛацио
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 22:06 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Лацио». 

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амборозио, Ансальди, Брозович, Кондогбиа, Банега, Кандрева, Перишич, Паласио.

«Лацио»: Маркетти, Габаррон, де Врей, Худт, Раду, Пароло, Билья, Мурджа, Андерсон, Иммобиле, Лулич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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