«Ливерпуль» - «Челси»: стартовые составы
Сегодня, 22:10 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси».
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо, Фирмино.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Коста, Азар.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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