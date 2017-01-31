Рейтинг@Mail.ru

«Марсель» - «Лион»: стартовые составы

Матч: Олимпик МарсельОлимпик Марсель-:-ЛионЛион
Начало матча: Сегодня, 23:05
Соккер.Ру // Франция. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:18 | Источник: Твиттер ФК "Лион" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка Франции между «Марселем» и «Лионом». 

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Фанни, Роландо, Эвра, Лопес, Ванкер, Сансон, Товен, Гомис, Кабелья.

«Лион»: Лопеш, Рафаэль, Маммана, Морель, Рыбус, Дардер, Тусар, Геззаль, Толиссо, Вальбуэна, Корне.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:10 «Ливерпуль» - «Челси»: стартовые составы 7
22:06 «Интер» - «Лацио»: Икарди не попал в стартовый состав хозяев 15
22:00 «Бернли» - «Лестер Сити»: стартовые составы 0
21:57 «Сандерленд» - «Тоттенхэм»: стартовые составы 3
21:52 «Арсенал» - «Уотфорд»: стартовые составы 9
19:59 Видео «Ростов» обыграл «Жилину», Полоз забил ударом скорпиона 58
19:48 «Динамо» уступило «Тоболу» в контрольном матче 7
18:11 «Спартак» одолел «Копенгаген» в контрольном матче 489
Вадим Багров
​Чего не хватает грандам АПЛ для титула?
Моуриньо сдался, Венгер жалуется, Клопп и Гвардиола пока не чемпионы. «Соккер.ру» вспоминает полезные уроки истории, когда «Ливерпуль», МЮ и «Арсенал» были на вершине. 
Комментариев: 13
Вчера
18:23 Фото Неймар запустил приложение с собственными эмодзи 49
все материалы по этой теме
Турниры