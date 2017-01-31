«Марсель» - «Лион»: стартовые составы
Матч: Олимпик Марсель-:-Лион
Начало матча: Сегодня, 23:05
Сегодня, 22:18 | Источник: Твиттер ФК "Лион" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка Франции между «Марселем» и «Лионом».
«Марсель»: Пеле, Сакаи, Фанни, Роландо, Эвра, Лопес, Ванкер, Сансон, Товен, Гомис, Кабелья.
«Лион»: Лопеш, Рафаэль, Маммана, Морель, Рыбус, Дардер, Тусар, Геззаль, Толиссо, Вальбуэна, Корне.
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