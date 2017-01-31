«Бордо» арендовал у «Зенита» Йовановича

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо».

«Жирондинцы» арендовали сербского защитника до конца текущего сезона.

Отметим, что арендное соглашение между клубами не включает в себя право выкупа 20-летнего игрока французской стороной.