«Бордо» арендовал у «Зенита» Йовановича
Сегодня, 22:27 | Источник: ФК "Бордо" | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо».
«Жирондинцы» арендовали сербского защитника до конца текущего сезона.
Отметим, что арендное соглашение между клубами не включает в себя право выкупа 20-летнего игрока французской стороной.
Другие материалы по теме:
21:20 Официально Фото «Осасуна» арендовала Сиригу 3
19:14 Официально «Штутгарт» арендовал у «Вольфсбурга» нападающего Брекало 0
17:29 Официально Фото «Саутгемптон» арендовал голкипера «Ниццы» 7
14:38 Официально Раноккия перешёл в «Халл Сити» 7
13:49 Официально «Лас-Пальмас» арендовал у ПСЖ Хесе 4
08:53 «Осасуна» арендует Сиригу 3
Вчера
22:21 Официально Фото Вингер «Дженоа» Окампос перешёл в «Милан» на правах аренды 2
Или войдите через
Иванович в Зенит, делиться опытом.