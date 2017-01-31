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«Бордо» арендовал у «Зенита» Йовановича

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Бордо, Зенит, Йованович Вукашин
Сегодня, 22:27 | Источник: ФК "Бордо" | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо».

«Жирондинцы» арендовали сербского защитника до конца текущего сезона.

Отметим, что арендное соглашение между клубами не включает в себя право выкупа 20-летнего игрока французской стороной.

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