Игало переходит из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Уотфорд, Чанчунь Ятай, Игало Одион
Сегодня, 22:35 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Уотфорда» сообщает, что нападающий команды Одион Игало продолжит карьеру в Китае.
27-летний нигериец, забивший за «шершней» 39 мячей в 100 играх, пополнит ряды клуба «Чанчунь Ятай».
«Мы благодарим Одиона за его вклад в выступления команды и желаем ему удачи в его будущей карьере», - говорится в официальном заявлении «Уотфорда».
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