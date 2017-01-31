Анри: «Гризманн - игрок для Премьер-Лиги, все должны увидеть этого парня»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Ман Юнайтед, Анри Тьерри, Гризманн Антуан
Вчера, 22:43 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри хотел бы, чтобы нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн перебрался на Туманный Альбион:
«Я считаю, что Гризманн мог бы перейти в один из клубов Премьер-Лиги. Если он перейдет в „Манчестер Юнайтед“, это будет здорово для „красных дьяволов“.
Я знаком с Антуаном с тех пор, как он играл за „Реал Сосьедад“. Это игрок для Премьер-Лиги, для ее болельщиков - все должны увидеть этого парня».
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