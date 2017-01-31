Анри: «Гризманн - игрок для Премьер-Лиги, все должны увидеть этого парня»

Легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри хотел бы, чтобы нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн перебрался на Туманный Альбион:

«Я считаю, что Гризманн мог бы перейти в один из клубов Премьер-Лиги. Если он перейдет в „Манчестер Юнайтед“, это будет здорово для „красных дьяволов“.

Я знаком с Антуаном с тех пор, как он играл за „Реал Сосьедад“. Это игрок для Премьер-Лиги, для ее болельщиков - все должны увидеть этого парня».