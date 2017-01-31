Обамеянг: «Если я хочу прогрессировать, то летом мне нужно уходить из „Боруссии“»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул на то, что летом сменит клубную прописку:

«Если я хочу перейти на следующий уровень, то летом мне нужно уходить из „Боруссии“.

„Реал“ - это по-прежнему моя мечта, но из этой истории делают много шума».