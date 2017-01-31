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Обамеянг: «Если я хочу прогрессировать, то летом мне нужно уходить из „Боруссии“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Вчера, 22:50 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул на то, что летом сменит клубную прописку:

«Если я хочу перейти на следующий уровень, то летом мне нужно уходить из „Боруссии“.

„Реал“ - это по-прежнему моя мечта, но из этой истории делают много шума».

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