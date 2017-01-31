Обамеянг: «Если я хочу прогрессировать, то летом мне нужно уходить из „Боруссии“»
Вчера, 22:50 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул на то, что летом сменит клубную прописку:
«Если я хочу перейти на следующий уровень, то летом мне нужно уходить из „Боруссии“.
„Реал“ - это по-прежнему моя мечта, но из этой истории делают много шума».
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Или войдите через
играть в более сильно чемпионате,хотя и Бундеслига
входит в пятерку топов Европы,но Испания и Англия
будут повыше,как здесь ни крути,туда рвется максимум.
Пользу Боруссии своей игрой он и так немало принес.
Завтра кому-то предложат работу и качественее и лучше,
и переспективнее,99 % поменяют на более успешную...
Так же и футболисты.....Буффон уходил из Пармы
в Юве,однако он велик, Марадона из Боки в Наполи,
однако -он король футбола,как и примеров масса.
В таких случаях.просто надо меньше языком трепаться,
как делали это Фигу,Быстров,Гетце и многие другие...
И по возможности в стан прямого конкурента не уходить...
Вот если Обамеянг пойдет в Баварию,это другой вопрос,
или вдруг ломанется в Китай,это тоже понятно за баблом.
Но человек -профи,хочет свой уровень выше продвинуть,
желаю удачи в любом случае,т.к.футболист он качественный.