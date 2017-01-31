Эль-Каддури сменил «Наполи» на «Эмполи»
Вчера, 22:59 | Источник: ФК "Эмполи" | Редакция: Антон Белюсь
«Эмполи» приобрел у «Наполи» полузащитника Омара Эль-Каддури.
26-летний марокканец заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный до 2021 года.
В текущем розыгрыше Серии А футболист принял участие в пяти матчах, не отметившись в них результативными действиями.
Напомним, что накануне «Эмполи» отпустил своего хавбека Риккардо Сапонару в «Фиорентину», где тот будет выступать на правах аренды.
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