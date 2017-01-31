Эль-Каддури сменил «Наполи» на «Эмполи»

«Эмполи» приобрел у «Наполи» полузащитника Омара Эль-Каддури.

26-летний марокканец заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный до 2021 года.

В текущем розыгрыше Серии А футболист принял участие в пяти матчах, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, что накануне «Эмполи» отпустил своего хавбека Риккардо Сапонару в «Фиорентину», где тот будет выступать на правах аренды.