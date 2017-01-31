«Локомотив» приобретёт у «Крыльев Советов» Маргасова

По информации источника, защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве».

Сообщается, что в скором времени о сделке будет объявлено официально.

Ожидается, что футболист заключит с «железнодорожниками» контракт на 3.5 года.

Напомним, что Маргасов лишь минувшим летом стал игроком «Крыльев Советов».