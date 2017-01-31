«Локомотив» приобретёт у «Крыльев Советов» Маргасова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Локомотив М, Маргасов Тимофей
Вчера, 23:07 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве».
Сообщается, что в скором времени о сделке будет объявлено официально.
Ожидается, что футболист заключит с «железнодорожниками» контракт на 3.5 года.
Напомним, что Маргасов лишь минувшим летом стал игроком «Крыльев Советов».
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