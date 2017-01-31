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Обертан - игрок «Уигана»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: трансферы, Уиган Атлетик, Анжи, Обертан Габриэль
Вчера, 23:16 | Источник: ФК "Уиган" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник Габриэль Обертан, в первой половине сезона выступавший за «Анжи», продолжит карьеру в английском Чемпионшипе.

27-летний француз присоединился к «Уигану», с которым он заключил краткосрочное трудовое соглашение, действительное до конца сезона.

Добавим, что накануне Обертан разорвал контракт с «Анжи».

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