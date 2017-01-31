Обертан - игрок «Уигана»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: трансферы, Уиган Атлетик, Анжи, Обертан Габриэль
Вчера, 23:16 | Источник: ФК "Уиган" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник Габриэль Обертан, в первой половине сезона выступавший за «Анжи», продолжит карьеру в английском Чемпионшипе.
27-летний француз присоединился к «Уигану», с которым он заключил краткосрочное трудовое соглашение, действительное до конца сезона.
Добавим, что накануне Обертан разорвал контракт с «Анжи».
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