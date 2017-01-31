Обертан - игрок «Уигана»

Полузащитник Габриэль Обертан, в первой половине сезона выступавший за «Анжи», продолжит карьеру в английском Чемпионшипе.

27-летний француз присоединился к «Уигану», с которым он заключил краткосрочное трудовое соглашение, действительное до конца сезона.

Добавим, что накануне Обертан разорвал контракт с «Анжи».