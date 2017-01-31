«Сампдория» приобрела у «Хайдука» защитника юношеской сборной Хорватии

«Сампдория» завершила подписание защитника «Хайдука» Лоренцо Шимича.

20-летний футболист дебютировал за «Хайдук» в марте прошлого года. Он также является игроком юношеской сборной Хорватии (U-19).

Шимич будет выступать в итальянском клубе под 4-м номером.

Ранее «Сампдория» усилилась экс-защитником «Легии» Бартошем Бережински.