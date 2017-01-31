Рейтинг@Mail.ru

«Сампдория» приобрела у «Хайдука» защитника юношеской сборной Хорватии

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Сампдория, Хайдук, Шимич Лоренцо
Вчера, 23:28 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Антон Белюсь

«Сампдория» завершила подписание защитника «Хайдука» Лоренцо Шимича.

20-летний футболист дебютировал за «Хайдук» в марте прошлого года. Он также является игроком юношеской сборной Хорватии (U-19).

Шимич будет выступать в итальянском клубе под 4-м номером.

Ранее «Сампдория» усилилась экс-защитником «Легии» Бартошем Бережински.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:14 Официально «Бернли» оформил рекордный для себя трансфер, приобретя у «Норвича» Робби Брэди 0
Вчера
23:16 Официально Фото Обертан - игрок «Уигана» 3
22:59 Официально Эль-Каддури сменил «Наполи» на «Эмполи» 0
22:35 Официально Игало переходит из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай» 3
21:27 Официально Фото Лазич перебрался из «Анжи» в «Аланьяспор» 3
20:33 Официально Фото «Дармштадт» подписал Хамита Алтынтопа 1
19:33 Официально Фото Ляйтнер сменил «Лацио» на «Аугсбург» 2
stlouis
LIVE: Закрытие зимнего трансферного окна
23.55 - «Зенит» может обменять Маурисио на Самариса
Комментариев: 33
15:50 Официально Фото Пато стал одноклубником Витселя 24
14:43 Официально Квайсон сменил «Палермо» на «Майнц» 2
все материалы по этой теме
Турниры