«Сампдория» приобрела у «Хайдука» защитника юношеской сборной Хорватии
Вчера, 23:28 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Антон Белюсь
«Сампдория» завершила подписание защитника «Хайдука» Лоренцо Шимича.
20-летний футболист дебютировал за «Хайдук» в марте прошлого года. Он также является игроком юношеской сборной Хорватии (U-19).
Шимич будет выступать в итальянском клубе под 4-м номером.
Ранее «Сампдория» усилилась экс-защитником «Легии» Бартошем Бережински.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:16 Официально Фото Обертан - игрок «Уигана» 3
22:59 Официально Эль-Каддури сменил «Наполи» на «Эмполи» 0
22:35 Официально Игало переходит из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай» 3
21:27 Официально Фото Лазич перебрался из «Анжи» в «Аланьяспор» 3
20:33 Официально Фото «Дармштадт» подписал Хамита Алтынтопа 1
19:33 Официально Фото Ляйтнер сменил «Лацио» на «Аугсбург» 2
stlouis
23.55 - «Зенит» может обменять Маурисио на Самариса
15:50 Официально Фото Пато стал одноклубником Витселя 24
14:43 Официально Квайсон сменил «Палермо» на «Майнц» 2
Или войдите через