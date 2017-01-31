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Почеттино: «Если „Челси“ обыграет „Ливерпуль“ и „Арсенал“, то их будет трудно остановить»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио
Вчера, 23:35 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что чемпионская гонка в Премьер-Лиге может умереть, если лидер чемпионата «Челси» обыграет «Ливерпуль» и «Арсенал» в ближайших матчах:

«Посмотрим, как будут развиваться события, пока рано о чем-то говорить. Однако если „Челси“ сумеет победить в двух ближайших встречах, то их будет трудно остановить».

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