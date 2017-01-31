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Геркус: «„Локомотив“ продолжает искать ещё одного сильного центрфорварда»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Геркус Илья
Вчера, 23:44 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферной кампании «железнодорожников», в частности о вероятном переходе в московский клуб защитника КПР Стивена Колкера:

«Имя нашего нового игрока мы предпочли бы не раскрывать. Он прошел медосмотр, и мы намерены подписать его 2 февраля. Это будет центральный защитник. У нас еще будут трансферы, очень интересные игроки.

Вокруг Кирилла Панченко непростая ситуация, мы следим за ней. Фарфан был не так долго без игровой практики, выступал еще осенью. Он не по игровым причинам покинул свой предыдущий клуб, а из-за разногласий в контракте. Не секрет, что мы искали усиления на правый фланг из-за ухода Самедова. Искали замену ему, и одним из вариантов был Джеф. Мы уверены, что он покажет качественный футбол уже в ближайших играх. Он универсальный игрок высокого уровня — может играть на обоих флангах, центральным нападающим, в оттяжке, много забивает. Тем не менее, продолжаем искать еще одного сильного центрфорварда».

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