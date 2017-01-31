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Колкер за время потенциальной аренды в «Локомотиве» заработает 1 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, КПР, Локомотив М, Колкер Стивен
Вчера, 23:55 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Британские журналисты выяснили, сколько сможет заработать защитник КПР Стивен Колкер в «Локомотиве», где, как ожидается, он проведет вторую часть сезона.

25-летний футболист, который уже прошел медосмотр в Марбелье, где проводят свой сбор «железнодорожники», по слухам, будет арендован московским клубом до конца сезона. Сообщается, что за это время Колкер станет богаче на 1 млн фунтов.

Стоит отметить, что защитник не появлялся на поле с октября из-за травмы бедра, от которой он по-прежнему восстанавливается.

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