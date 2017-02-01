«Бернли» оформил рекордный для себя трансфер, приобретя у «Норвича» Робби Брэди

«Бернли» усилился полузащитником «Норвич Сити» и сборной Ирландии Робби Брэди.

Пресс-служба «бордовых» сообщает, что данный трансфер стал рекордным в истории клуба, при этом финансовые детали сделки не разглашаются.

25-летний футболист уже поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 3.5 года. Трудовое соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на сезон.

Напомним, что летом интерес к Брэди проявлял «Лестер Сити».