«Бернли» оформил рекордный для себя трансфер, приобретя у «Норвича» Робби Брэди
Сегодня, 00:14 | Источник: ФК "Бернли" | Редакция: Антон Белюсь
«Бернли» усилился полузащитником «Норвич Сити» и сборной Ирландии Робби Брэди.
Пресс-служба «бордовых» сообщает, что данный трансфер стал рекордным в истории клуба, при этом финансовые детали сделки не разглашаются.
25-летний футболист уже поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 3.5 года. Трудовое соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на сезон.
Напомним, что летом интерес к Брэди проявлял «Лестер Сити».
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