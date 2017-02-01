«Лестер» уступил «Бернли»
Матч: Бернли1 : 0Лестер Сити
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 23-го тура АПЛ «Бернли» с минимальным счетом одолел «Лестер Сити».
Бернли, стадион «Тюрф Мур»
«Бернли» – «Лестер Сити» – 1:0 (0:0)
Гол: Воукс 87
«Бернли»: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Бартон, Хендрик (Тарковски 89), Дефур (Эрфилд 34), Барнс (Воукс 79), Э. Грей.
Главный тренер: Шон Дайч.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон (Окадзаки 77), Ндиди, Дринкуотер, Д. Грэй (Муса 67), Марез, Варди.
Главный тренер: Клаудио Раньери.
Предупреждения: Лоутон 43.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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7 последних домашних матчей - 7 побед с разницей 14:3 и с 5 сухарями.
В чемпе 13 матчей дома: 9 побед, 1 ничья и проигрыши Сити, Арсеналу и Суонси в первом туре.
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