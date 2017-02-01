«Лестер» уступил «Бернли»

В поединке 23-го тура АПЛ «Бернли» с минимальным счетом одолел «Лестер Сити».

Бернли, стадион «Тюрф Мур»

«Бернли» – «Лестер Сити» – 1:0 (0:0)

Гол: Воукс 87

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Бартон, Хендрик (Тарковски 89), Дефур (Эрфилд 34), Барнс (Воукс 79), Э. Грей.

Главный тренер: Шон Дайч.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон (Окадзаки 77), Ндиди, Дринкуотер, Д. Грэй (Муса 67), Марез, Варди.

Главный тренер: Клаудио Раньери.

Предупреждения: Лоутон 43.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.