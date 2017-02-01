«Уотфорд» обыграл «Арсенал»
В поединке 23-го тура АПЛ «Арсенал» был бит «Уотфордом».
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Уотфорд» – 1:2 (0:2)
Голы: Айвоби 58 - Кабуль 10, Дини 13
«Арсенал»: Чех, Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Коклен (Перес 67), Рэмзи (Окслейд-Чемберлен 20), Айвоби, Озил, Санчес, Жиру (Уолкотт 46).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Кабуль, Предль, Бритос, Бехрами (Дукуре 63), Янмат, Кленверли, Капу, Ньянг (Саксесс 70), Дини (Окака-Чука 85).
Главный тренер: Вальтер Маццари.
Предупреждения: Паулиста 21, Монреаль 25, Предль 66, Окака-Чука 88, Клеверли 90+2.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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если такой умный иди вместо Венгера, посмотрю на тебя)
Я тут новость вчерашнюю вычитал:
25-летний центральный защитник «Ромы» Костас Манолас согласовал личный контракт с лондонским «Арсеналом».
The Daily Express информирует о том, что сделка состоится уже в самое ближайшее время, однако грек останется в стане «джаллоросси» до завершения сезона на правах аренды.
Может кто знает что?
Можно конечно попробовать Айвоби левый, а Санчес в центр под напа. Именно под напа. потому что всегда глубоко играет. Переса на острие.
Да и своими ножищами он бы точно дотянулся до мяча.
-Ужасный первый тайм.
-Весь центр в лице Озила Рэмзи и Джаки надо провожать куда подальше
-Ивоби садить на лавку и выпускать с замены
-Перес в основу парень уже давно наиграл на основной состав.
-Жиру обратно садить и выпускать с замен или где нужна верховая борьба как вариант его надо делать оттянутым форвардом
даже озил бегал быстрее и больше))