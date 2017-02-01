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«Уотфорд» обыграл «Арсенал»

Матч: АрсеналАрсенал1 : 2УотфордУотфорд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура АПЛ «Арсенал» был бит «Уотфордом». 

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Уотфорд» – 1:2 (0:2)
Голы: Айвоби 58 - Кабуль 10, Дини 13

«Арсенал»: Чех, Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Коклен (Перес 67), Рэмзи (Окслейд-Чемберлен 20), Айвоби, Озил, Санчес, Жиру (Уолкотт 46).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Кабуль, Предль, Бритос, Бехрами (Дукуре 63), Янмат, Кленверли, Капу, Ньянг (Саксесс 70), Дини (Окака-Чука 85).
Главный тренер: Вальтер Маццари.

Предупреждения: Паулиста 21, Монреаль 25, Предль 66, Окака-Чука 88, Клеверли 90+2.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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