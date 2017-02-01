«Уотфорд» обыграл «Арсенал»

В поединке 23-го тура АПЛ «Арсенал» был бит «Уотфордом».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Уотфорд» – 1:2 (0:2)

Голы: Айвоби 58 - Кабуль 10, Дини 13

«Арсенал»: Чех, Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Коклен (Перес 67), Рэмзи (Окслейд-Чемберлен 20), Айвоби, Озил, Санчес, Жиру (Уолкотт 46).

Главный тренер: Арсен Венгер.

«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Кабуль, Предль, Бритос, Бехрами (Дукуре 63), Янмат, Кленверли, Капу, Ньянг (Саксесс 70), Дини (Окака-Чука 85).

Главный тренер: Вальтер Маццари.

Предупреждения: Паулиста 21, Монреаль 25, Предль 66, Окака-Чука 88, Клеверли 90+2.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.