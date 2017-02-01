«Лацио» одержал победу над «Интером»
В поединке 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» взял верх над «Интером» и вышел в полуфинал турнира.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» – «Лацио» – 1:2 (0:1)
Голы: Брозович 84 - Андерсон 20, Билья 56 (пен)
«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амборозио, Ансальди (Медель 58), Брозович, Кондогбиа, Банега (Мариу 46), Кандрева, Перишич, Паласио (Икарди 46).
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Лацио»: Маркетти, Габаррон, де Врей, Худт, Раду, Пароло, Билья, Мурджа (Уоллес 78), Андерсон (Милинкович-Савич 74), Иммобиле, Лулич (Лукаку 75).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Д`Амброзио 45, Раду 45, Худт 45, Лулич 45, Пароло 52, Габаррон 79, Брозович 90.
Удаления: Миранда 54, Раду 76 (вторая желтая)
Судья: Марко Гуида.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Пернатых с победой. Да будут Дерби!
Пернатых с победой. Да будут Дерби!
А после Кьево так острили.
И Пиоли ошибся с составом Банега и Паласио это не игроки старта они должны выходить с игры чтобы укреплять положение но ни как ни в старте. Банега был очень ужасен не понимаю его логики смещаться и играть ближе к опорной зоне если у него задача была играть под Паласом здесь не справились игроки со своими функциями. Ансальди еще тот тип...
Нужно забыть это поражение и выходить на матч против юве за победой верим!
Лациали с заслуженной победой!
Чую, летом разбегутся все их Маноласы и Наингголаны, - вот тогда-то начнется действительно равная борьба.