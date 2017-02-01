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«Лацио» одержал победу над «Интером»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале1 : 2ЛациоЛацио
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:43 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» взял верх над «Интером» и вышел в полуфинал турнира.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» – «Лацио» – 1:2 (0:1)
Голы: Брозович 84 - Андерсон 20, Билья 56 (пен)

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амборозио, Ансальди (Медель 58), Брозович, Кондогбиа, Банега (Мариу 46), Кандрева, Перишич, Паласио (Икарди 46).
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Лацио»: Маркетти, Габаррон, де Врей, Худт, Раду, Пароло, Билья, Мурджа (Уоллес 78), Андерсон (Милинкович-Савич 74), Иммобиле, Лулич (Лукаку 75).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Д`Амброзио 45, Раду 45, Худт 45, Лулич 45, Пароло 52, Габаррон 79, Брозович 90.
Удаления: Миранда 54, Раду 76 (вторая желтая)

Судья: Марко Гуида.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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