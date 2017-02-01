«Марсель» выбил «Лион» из Кубка Франции
Матч: Олимпик Марсель2 : 1Лион
Сегодня, 01:37 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 1/16 финала Кубка Франции «Марсель» в дополнительное время обыграл «Лион».
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» – «Лион» – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 1:0)
Голы: Фанни 24, Дория 109 - Толиссо 64
«Марсель»: Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Эвра (Дория 48), Лопес, Ванкер, Сансон (Замбо 74), Товен (Пайет 94), Гомис, Кабелья.
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Лион»: Лопеш, Рафаэль, Маммана, Морель, Рыбус, Дардер (Гоналон 104), Тусар, Геззаль (Депай 61), Толиссо, Вальбуэна (Фекир 61), Корне.
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Тусар 22, Сакаи 36, Рафаэль 51, Фанни 60, Роланду 73, Дардер 81, Кабелья 89, Рыбус 96.
Судья: Амори Делерю.
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