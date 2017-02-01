«Марсель» выбил «Лион» из Кубка Франции

В поединке 1/16 финала Кубка Франции «Марсель» в дополнительное время обыграл «Лион».

Марсель, стадион «Велодром»

«Марсель» – «Лион» – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 1:0)

Голы: Фанни 24, Дория 109 - Толиссо 64

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Эвра (Дория 48), Лопес, Ванкер, Сансон (Замбо 74), Товен (Пайет 94), Гомис, Кабелья.

Главный тренер: Руди Гарсия.

«Лион»: Лопеш, Рафаэль, Маммана, Морель, Рыбус, Дардер (Гоналон 104), Тусар, Геззаль (Депай 61), Толиссо, Вальбуэна (Фекир 61), Корне.

Главный тренер: Бруно Женезио.

Предупреждения: Тусар 22, Сакаи 36, Рафаэль 51, Фанни 60, Роланду 73, Дардер 81, Кабелья 89, Рыбус 96.

Судья: Амори Делерю.