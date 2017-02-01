Хавбек «Сельты» Орельяна арендован «Валенсией»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Валенсия, Сельта, Орельяна Фабиан
Сегодня, 02:00 | Источник: ФК "Валенсия" | Фото: Твиттер ФК "Валенсия" | Редакция: Павел Молочный
«Валенсия» арендовала полузащитника «Сельты» Фабио Орельяну до конца сезона с возможностью выкупа трансфера. Если этот пункт будет активирован, то 31-летний хавбек сборной Чили автоматически станет игроком «летучих мышей» с контрактом до июля 2019 года.
В текущем сезоне испанской Примеры на счету Орельяны 2 гола и 2 голевые передачи в 7 матчах.
📝 Fabián Orellana joins #ValenciaCF#WelcomeOrellana 👉 https://t.co/Zku3m4By3m pic.twitter.com/qznIrDxgdI
— Valencia CF English (@valenciacf_en) 31 января 2017 г.
Напомним, недавно состав «Валенсии» пополнил форвард «Ювентуса» Симоне Дзадза.
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