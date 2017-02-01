Хавбек «Сельты» Орельяна арендован «Валенсией»

«Валенсия» арендовала полузащитника «Сельты» Фабио Орельяну до конца сезона с возможностью выкупа трансфера. Если этот пункт будет активирован, то 31-летний хавбек сборной Чили автоматически станет игроком «летучих мышей» с контрактом до июля 2019 года.

В текущем сезоне испанской Примеры на счету Орельяны 2 гола и 2 голевые передачи в 7 матчах.

Напомним, недавно состав «Валенсии» пополнил форвард «Ювентуса» Симоне Дзадза.