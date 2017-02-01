«Реал» отправил Лукаса Силву в аренду в «Крузейро»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва отправился на 1.5 года в аренду в «Крузейро».

Прошлым летом 23-летний бразилец проходил медосмотр в хихонском «Спортинге», но медики обнаружили у футболиста проблемы с сердцем, и переход хавбека не состоялся. Силва опроверг возможность завершения карьеры и осенью продолжил тренировки. Однако, в этом сезоне он так и не провел ни одного официального матча.

O bom filho a casa torna: Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro.https://t.co/mktR0vpT2m pic.twitter.com/khEwsS5u0L — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 31 января 2017 г.

Напомним, нападающий «Реала» Мариано Диас отказался от аренды в «Алавес».