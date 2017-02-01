«Реал» отправил Лукаса Силву в аренду в «Крузейро»
Сегодня, 02:20 | Источник: ФК "Крузейро" | Фото: Твиттер ФК "Крузейро" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва отправился на 1.5 года в аренду в «Крузейро».
Прошлым летом 23-летний бразилец проходил медосмотр в хихонском «Спортинге», но медики обнаружили у футболиста проблемы с сердцем, и переход хавбека не состоялся. Силва опроверг возможность завершения карьеры и осенью продолжил тренировки. Однако, в этом сезоне он так и не провел ни одного официального матча.
O bom filho a casa torna: Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro.https://t.co/mktR0vpT2m pic.twitter.com/khEwsS5u0L
— Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 31 января 2017 г.
Напомним, нападающий «Реала» Мариано Диас отказался от аренды в «Алавес».
Другие материалы по теме:
03:16 Официально Фото Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды 0
02:00 Официально Фото Хавбек «Сельты» Орельяна арендован «Валенсией» 0
01:21 Официально Фото «Алкмар» арендовал вратаря «Ньюкасла» Крула 1
Вчера
22:27 Официально Фото «Бордо» арендовал у «Зенита» Йовановича 23
21:20 Официально Фото «Осасуна» арендовала Сиригу 3
20:24 Официально Фото Траоре перешёл в хихонский «Спортинг» на правах аренды 84
19:14 Официально «Штутгарт» арендовал у «Вольфсбурга» нападающего Брекало 0
17:29 Официально Фото «Саутгемптон» арендовал голкипера «Ниццы» 7
Или войдите через