Конте: «Мы должны быть довольны результатом – в Ливерпуле играть нелегко»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат матча с «Ливерпулем» (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии:

«Это был очень тяжелый матч. Обе команды старались играть интенсивно. Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, в целом он провел очень хороший матч. У нас были и другие возможности забить, но мы должны быть довольны результатом, потому что нелегко играть на выезде в Ливерпуле».