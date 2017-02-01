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Конте: «Мы должны быть довольны результатом – в Ливерпуле играть нелегко»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 1ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Конте Антонио , Коста Диего
Сегодня, 02:57 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат матча с «Ливерпулем» (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии:

«Это был очень тяжелый матч. Обе команды старались играть интенсивно. Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, в целом он провел очень хороший матч. У нас были и другие возможности забить, но мы должны быть довольны результатом, потому что нелегко играть на выезде в Ливерпуле».

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