Конте: «Мы должны быть довольны результатом – в Ливерпуле играть нелегко»
Сегодня, 02:57 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат матча с «Ливерпулем» (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии:
«Это был очень тяжелый матч. Обе команды старались играть интенсивно. Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, в целом он провел очень хороший матч. У нас были и другие возможности забить, но мы должны быть довольны результатом, потому что нелегко играть на выезде в Ливерпуле».
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