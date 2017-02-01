Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды
Соккер.Ру // Испания. Сегунда 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Райо Вальекано, Бетис, Зозуля Роман
Сегодня, 03:16 | Источник: твиттер ФК "Райо Вальекано" | Редакция: Павел Молочный
Украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля вторую половину сезона проведет в «Райо Вальекано». Клуб из Мадрида на данный момент идет на 17 месте в испанской Сегунде.
В текущем сезоне Примеры 27-летний нападающий принял участие всего в 6 матчах за «Бетис» и результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что в услугах Зозули заинтересован клуб из Китая.
OFICIAL | @zozulyaroman18 es nuevo jugador del @RVMOficial hasta final de temporada. Cedido por el @RealBetis pic.twitter.com/z9D8yjOYjj
— Rayo Vallecano (@RVMOficial) 31 января 2017 г.
Другие материалы по теме:
02:20 Официально Фото «Реал» отправил Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» 0
02:00 Официально Фото Хавбек «Сельты» Орельяна арендован «Валенсией» 0
01:21 Официально Фото «Алкмар» арендовал вратаря «Ньюкасла» Крула 1
Вчера
22:27 Официально Фото «Бордо» арендовал у «Зенита» Йовановича 23
21:20 Официально Фото «Осасуна» арендовала Сиригу 3
20:24 Официально Фото Траоре перешёл в хихонский «Спортинг» на правах аренды 84
19:14 Официально «Штутгарт» арендовал у «Вольфсбурга» нападающего Брекало 0
17:29 Официально Фото «Саутгемптон» арендовал голкипера «Ниццы» 7
Или войдите через