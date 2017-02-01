Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды

Украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля вторую половину сезона проведет в «Райо Вальекано». Клуб из Мадрида на данный момент идет на 17 месте в испанской Сегунде.

В текущем сезоне Примеры 27-летний нападающий принял участие всего в 6 матчах за «Бетис» и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что в услугах Зозули заинтересован клуб из Китая.