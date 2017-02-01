Габбьядини – игрок «Саутгемптона»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Саутгемптон, Наполи, Габбьядини Маноло
Сегодня, 03:35 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Фото: Твиттер Маноло Габбьядини | Редакция: Павел Молочный
Итальянский форвард Маноло Габбьядини перебрался из «Наполи» в «Саутгемптон». Контракт футболиста со «святыми» рассчитан до лета 2021 года. Сумма трансфера не разглашается, но по слухам, за переход 25-летнего игрока в «Саутгемптон» клуб из Неаполя получил около 14 млн фунтов.
За «Наполи» Габбьядини выступал с января 2015 года, сыграл 79 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 5 результативных передач.
Glad to be here, delighted to join @SouthamptonFC. I will give my best! Come on #SaintsFC! pic.twitter.com/MBXRmtEqTk
— Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) 31 января 2017 г.
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