Габбьядини – игрок «Саутгемптона»

Итальянский форвард Маноло Габбьядини перебрался из «Наполи» в «Саутгемптон». Контракт футболиста со «святыми» рассчитан до лета 2021 года. Сумма трансфера не разглашается, но по слухам, за переход 25-летнего игрока в «Саутгемптон» клуб из Неаполя получил около 14 млн фунтов.

За «Наполи» Габбьядини выступал с января 2015 года, сыграл 79 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 5 результативных передач.

Glad to be here, delighted to join @SouthamptonFC. I will give my best! Come on #SaintsFC! pic.twitter.com/MBXRmtEqTk

— Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) 31 января 2017 г.