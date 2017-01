«Лестер» арендовал защитника «Удинезе» Ваге

«Лестер Сити» взял в аренду до конца сезона защитника «Удинезе» и сборной Мали Моллу Ваге.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 25-летний игрок принял участие в 6 матчах за «Удинезе» и заработал 2 желтые карточки.

BREAKING: #lcfc have bolstered their squad with the signing of Mali international @mollawague on loan https://t.co/Sx758AFLqa#WelcomeWagué pic.twitter.com/2HQbA0xMCF

— Leicester City (@LCFC) 31 января 2017 г.