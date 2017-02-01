«Лестер» арендовал защитника «Удинезе» Ваге

«Лестер Сити» взял в аренду до конца сезона защитника «Удинезе» и сборной Мали Моллу Ваге.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 25-летний игрок принял участие в 6 матчах за «Удинезе» и заработал 2 желтые карточки.

Напомним, «Лестер» отказал китайскому «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в продаже форварда Ислама Слимани за 38 млн фунтов.