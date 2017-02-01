«Лестер» арендовал защитника «Удинезе» Ваге
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Удинезе, Лестер Сити, Ваге Молла
Сегодня, 03:55 | Источник: ФК "Лестер" | Фото: Твиттер ФК "Лестер Сити" | Редакция: Павел Молочный
«Лестер Сити» взял в аренду до конца сезона защитника «Удинезе» и сборной Мали Моллу Ваге.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии 25-летний игрок принял участие в 6 матчах за «Удинезе» и заработал 2 желтые карточки.
BREAKING: #lcfc have bolstered their squad with the signing of Mali international @mollawague on loan https://t.co/Sx758AFLqa#WelcomeWagué pic.twitter.com/2HQbA0xMCF
— Leicester City (@LCFC) 31 января 2017 г.
Напомним, «Лестер» отказал китайскому «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в продаже форварда Ислама Слимани за 38 млн фунтов.
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