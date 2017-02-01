Фанаты «Райо Вальекано» выступали против трансфера Зозули

Ультрас мадридского клуба «Райо Вальекано» выступали против аренды украинского форварда «Бетиса» Романа Зозули. Однако, переход 27-летнего футболиста все равно состоялся.

«Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», — говорится в заявлении болельщиков на их странице в «твиттере».