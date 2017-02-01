Рейтинг@Mail.ru

Фанаты «Райо Вальекано» выступали против трансфера Зозули

Соккер.Ру // Испания. Сегунда 2016/2017, Скандалы, Райо Вальекано, Бетис, Зозуля Роман
Сегодня, 04:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Ультрас мадридского клуба «Райо Вальекано» выступали против аренды украинского форварда «Бетиса» Романа Зозули. Однако, переход 27-летнего футболиста все равно состоялся.

«Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», — говорится в заявлении болельщиков на их странице в «твиттере».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
29 января 2017
05:03 Фото Годин и Дейверсон обменялись плевками в матче «Алавес» – «Атлетико» 22
27 января 2017
05:28 Украинскому футболисту грозит 4 года дисквалификации за допинг 8
25 января 2017
06:54 «Вест Хэм» не возьмет с собой Пайета в тренировочный лагерь в Дубае 4
20 января 2017
06:38 «Манчестер Юнайтед» запретил пропускать на стадион женщину, преследующую Моуриньо 27
03:47 Селезнёв: «Кокорин в майке с Эскобаром? А вы попробуйте выстроить такую империю» 31
19 января 2017
06:18 «Аль-Айн» отменил трансфер Боли, обвинив «Анжи» в недобросовестности 41
02:10 Слухи Игроки «Вест Хэма» не хотят видеть Пайета в команде 10
18 января 2017
03:51 Болельщик Горбачёв: «Не жалеем, что поехали на Евро, во Франции сиделось отлично» 33
14 января 2017
01:08 «Севилью» могут наказать за оскорбление Рамоса фанатами 11
11 января 2017
06:55 Фото Бубнов: «В ФИФА могут обратить внимание на футболку Кокорина с наркобароном Эскобаром» 101
все материалы по этой теме
Турниры