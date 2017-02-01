Кобелев: «На сегодня у „Спартака“ лучшая атака в чемпионате России»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что после зимних приобретений «Спартака» у красно-белых лучшая атака в РФПЛ:

«„Спартак“ отлично усилился — в атакующую линию пришли такие высококлассные игроки, как Александр Самедов и Луис Адриано. Если Самедов впишется в игровую модель красно-белых, то сможет приносить пользу уже с первых матчей. Что касается Луиса Адриано, то он в свое время феноменально выступал в „Шахтёре“. В „Милане“ был уже не так хорош, но думаю, бразилец может набрать былые кондиции. В свете этих приобретений могу сказать, что атака „Спартака“ на сегодня — лучшая в чемпионате России.

Нельзя не отметить и приобретение Александра Селихова и Георгия Джикии. Это те игроки, которые могут укрепить команду уже сейчас, хотя пока они и не смогут вытеснить из основы своих конкурентов».

Напомним, в предпоследнем контрольном матче «Спартак» разгромил «Жилину» (5:1), новички клуба Александр Самедов и Луис Адриано отметились голами.