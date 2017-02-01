«Кристал Пэлас» арендовал у «Ливерпуля» Сако

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако перешел в «Кристал Пэлас» на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, 26-летний француз в прошлом году отбывал дисквалификацию за употребление допинга. После ее истечения был вскоре отстранен от основной команды за нарушение дисциплины. В нынешнем сезоне Сако не сыграл за «Ливерпуль» ни в одном матче.