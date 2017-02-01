«Кристал Пэлас» арендовал у «Ливерпуля» Сако
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако Мамаду
Сегодня, 05:11 | Источник: ФК "Кристал Пэлас" | Фото: Твиттер ФК "Кристал Пэлас" | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако перешел в «Кристал Пэлас» на правах аренды до конца текущего сезона.
Напомним, 26-летний француз в прошлом году отбывал дисквалификацию за употребление допинга. После ее истечения был вскоре отстранен от основной команды за нарушение дисциплины. В нынешнем сезоне Сако не сыграл за «Ливерпуль» ни в одном матче.
BREAKING: #CPFC are pleased to announce the signing of @mamadousakho on loan from @LFC until the end of the season. #WelcomeMamadou 🔴🔵 pic.twitter.com/FSztfuCMQZ
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 1 февраля 2017 г.
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