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Зе Луиш: «Вылет от АЕКа и сегодняшнее лидерство „Спартака“ могут быть связаны»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зе Луиш, АЕК 1:1 Спартак, Спартак 0:1 АЕК
Сегодня, 05:45 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился мнением о том, как на выступлении команды в текущем сезоне РФПЛ отразился ранний вылет из Лиги Европы после домашнего поражения от кипрского АЕКа (0:1):

«Вряд ли мы находимся на первой строчке из-за того, что у нас было меньше матчей, чем у конкурентов. Футболисты должны быть готовы к тому, чтобы играть дважды в неделю. Даже с учетом травм. Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году. Так что дело не в запасе сил. И всё же вылет от АЕК и сегодняшнее лидерство могут быть связаны.

Мы разозлились на себя, загорелись после поражения от АЕК. Ну как так? Вылетели из Лиги Европы на ранней стадии. Нельзя было проигрывать еще и в чемпионате. Все-таки мы должны приносить радость нашим поклонникам. За нами был должок, поэтому было здорово подняться на трибуну к фанатам в последнем матче 2016 года. В этом и есть единство фанатов и игроков. Мы играем ради них. Клуб — это и есть болельщики. Несмотря на холод и дождь, они всегда приходят поболеть за нас. Что бы ни случилось, они с нами. Мы поднялись на сектор после матча с „Рубином“ в знак благодарности».

Напомним, бывший тренер «Спартака» Егор Титов ранее заявил, что если бы «Спартак» прошел АЕК в квалификации ЛЕ, то он и Дмитрий Аленичев все еще работали бы в тренерском штабе «красно-белых».

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