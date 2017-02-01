Зе Луиш: «Вылет от АЕКа и сегодняшнее лидерство „Спартака“ могут быть связаны»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился мнением о том, как на выступлении команды в текущем сезоне РФПЛ отразился ранний вылет из Лиги Европы после домашнего поражения от кипрского АЕКа (0:1):

«Вряд ли мы находимся на первой строчке из-за того, что у нас было меньше матчей, чем у конкурентов. Футболисты должны быть готовы к тому, чтобы играть дважды в неделю. Даже с учетом травм. Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году. Так что дело не в запасе сил. И всё же вылет от АЕК и сегодняшнее лидерство могут быть связаны.

Мы разозлились на себя, загорелись после поражения от АЕК. Ну как так? Вылетели из Лиги Европы на ранней стадии. Нельзя было проигрывать еще и в чемпионате. Все-таки мы должны приносить радость нашим поклонникам. За нами был должок, поэтому было здорово подняться на трибуну к фанатам в последнем матче 2016 года. В этом и есть единство фанатов и игроков. Мы играем ради них. Клуб — это и есть болельщики. Несмотря на холод и дождь, они всегда приходят поболеть за нас. Что бы ни случилось, они с нами. Мы поднялись на сектор после матча с „Рубином“ в знак благодарности».

Напомним, бывший тренер «Спартака» Егор Титов ранее заявил, что если бы «Спартак» прошел АЕК в квалификации ЛЕ, то он и Дмитрий Аленичев все еще работали бы в тренерском штабе «красно-белых».