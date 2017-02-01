«Лилль» взял в аренду вингера «Лацио» Кишну

«Лилль» арендовал у «Лацио» 22-летнего голландского вингера Рикардо Кишну. Футболист будет выступать в Лиге 1 до конца сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Кишна принял участие в 5 матчах, но результативными действиями не отметился.

Также в последний день трансферного окна состав «Лилля» пополнил нападающий «Аякса» Анвар Эль-Гази.