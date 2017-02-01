«Лилль» взял в аренду вингера «Лацио» Кишну
Сегодня, 06:07 | Источник: ФК "Лилль" | Фото: Твиттер ФК "Лилль" | Редакция: Павел Молочный
«Лилль» арендовал у «Лацио» 22-летнего голландского вингера Рикардо Кишну. Футболист будет выступать в Лиге 1 до конца сезона.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Кишна принял участие в 5 матчах, но результативными действиями не отметился.
🔴 Et de 7 ! L’attaquant néerlandais Ricardo #Kishna 🇳🇱 conclut le #MercatoLOSC
Le communiqué ➡️ https://t.co/MEWxaLxREt#WeAreLOSC 🔴⚪️ pic.twitter.com/vUlGS4S9c5
— LOSC (@losclive) 31 января 2017 г.
Также в последний день трансферного окна состав «Лилля» пополнил нападающий «Аякса» Анвар Эль-Гази.
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