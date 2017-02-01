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«Халл Сити» усилился вингером сборной Польши Гросицки

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Халл Сити, Ренн, Гросицки Камил
Сегодня, 06:27 | Источник: ФК "Халл Сити" | Фото: Твиттер ФК "Халл Сити" | Редакция: Павел Молочный

«Халл Сити» в последний день зимнего трансферного окна сумел подписать вингера французского «Ренна» и сборной Польши Камила Гросицки. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три с половиной года. Сумма трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне Гросицки сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, во вторник «Халл» арендовал защитника миланского «Интера» Андреа Раноккию.

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