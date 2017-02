«Халл Сити» усилился вингером сборной Польши Гросицки

«Халл Сити» в последний день зимнего трансферного окна сумел подписать вингера французского «Ренна» и сборной Польши Камила Гросицки. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три с половиной года. Сумма трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне Гросицки сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

📑 | DONE DEAL! Kamil Grosicki has signed from @staderennais for an undisclosed fee, subject to international clearance #WelcomeKamil pic.twitter.com/rMPI02gM82

— Hull City (@HullCity) 1 февраля 2017 г.