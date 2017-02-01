Жордан Айю перебрался из «Астон Виллы» в «Суонси»

Нападающий сборной Ганы Жордан Айю сменил «Астон Виллу» на «Суонси Сити». Официальный сайт валлийского клуба сообщает, что в сделку был включен защитник команды Нил Тэйлор.

В этом сезоне Айю принял участие в 21 матче «Астон Виллы» в рамках Чемпионшипа, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. Контракт 25-летнего форварда с «Суонси» рассчитан на 3.5 года.

«Суонси» также усилился полузащитником «Тоттенхэма» Томом Кэрролом.