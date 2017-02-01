Жордан Айю перебрался из «Астон Виллы» в «Суонси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Суонси Сити, Астон Вилла, Айю Жордан, Тэйлор Нил
Сегодня, 06:52 | Источник: ФК "Суонси" | Фото: Твиттер ФК "Суонси Сити" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий сборной Ганы Жордан Айю сменил «Астон Виллу» на «Суонси Сити». Официальный сайт валлийского клуба сообщает, что в сделку был включен защитник команды Нил Тэйлор.
В этом сезоне Айю принял участие в 21 матче «Астон Виллы» в рамках Чемпионшипа, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. Контракт 25-летнего форварда с «Суонси» рассчитан на 3.5 года.
#WelcomeJordan 🙌 pic.twitter.com/X8L2PZyAzt
— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 января 2017 г.
«Суонси» также усилился полузащитником «Тоттенхэма» Томом Кэрролом.
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