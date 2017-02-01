Хавбек «Вильярреала» Н'Диайе отправился в аренду в «Халл»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Вильярреал, Халл Сити, Н'Диайе Альфред
Сегодня, 07:21 | Источник: ФК "Халл Сити" | Фото: Твиттер ФК "Халл Сити" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Вильярреала» и сборной Сенегала Альфред Н'Диайе до конца нынешнего сезона будет играть за «Халл Сити».
26-летний хавбек сыграл в 7 матчах чемпионата Испании за «Вильярреал» в этом сезоне, но только в одном из них выходил в стартовом составе. На его счету одна голевая передача.
📑 | We are delighted to announce the loan signing of Alfred N'Diaye from @VillarrealCF, subject to international clearance #WelcomeAlfred pic.twitter.com/OqYv0BSuIK
— Hull City (@HullCity) 31 января 2017 г.
В последний день зимнего трансферного окна «Халл Сити» также подписал вингера «Ренна» Камила Гросицки и арендовал защитника «Интера» Андреа Раноккию.
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