Хавбек «Вильярреала» Н'Диайе отправился в аренду в «Халл»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной Сенегала Альфред Н'Диайе до конца нынешнего сезона будет играть за «Халл Сити».

26-летний хавбек сыграл в 7 матчах чемпионата Испании за «Вильярреал» в этом сезоне, но только в одном из них выходил в стартовом составе. На его счету одна голевая передача.

📑 | We are delighted to announce the loan signing of Alfred N'Diaye from @VillarrealCF, subject to international clearance #WelcomeAlfred pic.twitter.com/OqYv0BSuIK

— Hull City (@HullCity) 31 января 2017 г.