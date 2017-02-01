«Лилль» подписал игроков «Браги» и «Монако»

«Лилль» активно провел последние часы трансферного окна. После подписания Эль-Гази и Кишны «доги» арендовали у «Браги» 22-летнего полузащитника Джеку, также клуб подписал Фареса Балули из «Монако», бразильца Габриэля и Джуниора Алонсо. В то же время «Лилль» расторг контракт с 31-летним Морганом Амалфитано, который пришел в команду год назад и сыграл 17 матчей.