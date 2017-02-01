«Лилль» подписал игроков «Браги» и «Монако»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферы, Лилль, Балули Фарес, Амалфитано Морган
Сегодня, 08:33 | Источник: ФК "Лилль" | Редакция: Сергей Иванов
«Лилль» активно провел последние часы трансферного окна. После подписания Эль-Гази и Кишны «доги» арендовали у «Браги» 22-летнего полузащитника Джеку, также клуб подписал Фареса Балули из «Монако», бразильца Габриэля и Джуниора Алонсо. В то же время «Лилль» расторг контракт с 31-летним Морганом Амалфитано, который пришел в команду год назад и сыграл 17 матчей.
Другие материалы по теме:
07:48 Официально Фото «Аякс» совершил второй по стоимости трансфер в истории клуба, подписав Давида Нереса 3
06:52 Официально Фото Жордан Айю перебрался из «Астон Виллы» в «Суонси» 1
06:27 Официально Фото «Халл Сити» усилился вингером сборной Польши Гросицки 1
03:35 Официально Фото Габбьядини – игрок «Саутгемптона» 3
01:38 Официально Фото «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал хавбека «Марселя» Алессандрини 0
Вчера
23:28 Официально Фото «Сампдория» приобрела у «Хайдука» защитника юношеской сборной Хорватии 0
23:16 Официально Фото Обертан - игрок «Уигана» 5
22:59 Официально Эль-Каддури сменил «Наполи» на «Эмполи» 0
22:35 Официально Игало переходит из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай» 5
Или войдите через