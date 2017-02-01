Рейтинг@Mail.ru

Хуммельс нанёс травму Рибери на тренировке

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бавария, Рибери Франк, Хуммельс Матс
Сегодня, 08:37 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, продливший контракт с клубом, получил новую травму. Футболист повредил правое бедро во время тренировки команды. Он пострадал в результате столкновения с Матсом Хуммельсом. Восстановление Рибери может занять около месяца.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:03 Фото Хамес и Пепе тренировались в общей группе «Реала» 3
Вчера
09:47 Трапп выбыл из строя на две недели 7
00:07 Почеттино: «Кейн, Алдервейрелд и Роуз смогут сыграть с „Сандерлендом“» 7
30 января 2017
23:11 Хавбек «Халла» Мэйсон выписан из больницы 2
21:28 Бонавентура будет прооперирован, игрок пропустит около месяца 2
14:55 «Милан» может надолго потерять Бонавентуру и Де Шильо 3
12:37 Защитник «Атлетико» Хименес выбыл на неопределенный срок 7
29 января 2017
20:25 Бонавентура и Де Шильо получили травмы 8
09:17 Писарро вновь получил травму 6
28 января 2017
16:57 Фото Марсело уже начал работать с мячом 12
все материалы по этой теме
Турниры