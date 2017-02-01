Хуммельс нанёс травму Рибери на тренировке
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бавария, Рибери Франк, Хуммельс Матс
Сегодня, 08:37 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, продливший контракт с клубом, получил новую травму. Футболист повредил правое бедро во время тренировки команды. Он пострадал в результате столкновения с Матсом Хуммельсом. Восстановление Рибери может занять около месяца.
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16:57 Фото Марсело уже начал работать с мячом 12
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Думали только Баврия ослабляет своих конкурентов.
Хуммесльс засланный,сначала вжился в коллектив теперь начнет разрушать.
Теперь Мюллер,потом Лева и тд.