Хуммельс нанёс травму Рибери на тренировке

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, продливший контракт с клубом, получил новую травму. Футболист повредил правое бедро во время тренировки команды. Он пострадал в результате столкновения с Матсом Хуммельсом. Восстановление Рибери может занять около месяца.