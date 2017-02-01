Мунье отменил аренду в «Сент-Этьен» и перешёл в «Аталанту»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Сент-Этьен, Болонья, Аталанта, Мунье Антони
Сегодня, 08:41 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Болоньи» Антони Мунье отменил аренду в «Сент-Этьен», о которой стороны договорились несколько дней назад. Потенциальное появление воспитанника «Лиона» в стане «зеленых» была воспринята негативно фанатами клуба, поэтому «Сент-Этьен» и игрок вынуждены были отказаться от договоренности. Вместо него Мунье до конца сезона арендовала «Аталанта».
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Сначала написано, что трансфер отменил Мунье, а в конце, что Сент-Этьен