Мунье отменил аренду в «Сент-Этьен» и перешёл в «Аталанту»

Нападающий «Болоньи» Антони Мунье отменил аренду в «Сент-Этьен», о которой стороны договорились несколько дней назад. Потенциальное появление воспитанника «Лиона» в стане «зеленых» была воспринята негативно фанатами клуба, поэтому «Сент-Этьен» и игрок вынуждены были отказаться от договоренности. Вместо него Мунье до конца сезона арендовала «Аталанта».