Леоненко: «Сборная Украины не знает, ехать ли на ЧМ-2018»
Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отметил, что Федерация футбола Украины еще не знает, бойкотировать ли ЧМ-2018.
«Они до сих пор сами не знают, поедут или не поедут. Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять — видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне... Для меня это все дурошлепство — какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал...
Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира еще надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили. Потом мне начали говорить: „Да, Витя, ты был прав — лучше бы не выходили“. А мне не хочется быть правым. Не хочется, чтобы сборная приезжала, а потом позорилась. Так же, как и россияне.
Иногда смотришь на тех же португальцев и думаешь: а чем хуже мы? Что Россия, что Украина, да любая команда. Мы с вами играем одинаково, ничего не изменилось».
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Что он такое говорит? "Пророссийский" здравый смысл! "Завербован" был еще в СССР, не иначе!)))
Сб. Украины на ЧМ была лишь однажды, в 2006 году и выступила там феноменально, чё бурду-то гнать? На ЧЕ недавнем облажались, но на мундиале выступили здорово.
Хотя, В. Леоненко прав во многом. Играем-то одинаково хреново. Что русские, что украинцы. Не футбольные страны ни разу.
хорватия – 10
украина – 8
исландия – 7
турция – 5
финляндия – 1
косово – 1
В лавке продаются крупы
Мы ж активно прячем дупы.