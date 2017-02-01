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Леоненко: «Сборная Украины не знает, ехать ли на ЧМ-2018»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: события, Украина
Сегодня, 09:41 | Источник: Собеседник.ру | Редакция: Сергей Иванов

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отметил, что Федерация футбола Украины еще не знает, бойкотировать ли ЧМ-2018.

«Они до сих пор сами не знают, поедут или не поедут. Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять — видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне... Для меня это все дурошлепство — какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал...

Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира еще надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили. Потом мне начали говорить: „Да, Витя, ты был прав — лучше бы не выходили“. А мне не хочется быть правым. Не хочется, чтобы сборная приезжала, а потом позорилась. Так же, как и россияне.

Иногда смотришь на тех же португальцев и думаешь: а чем хуже мы? Что Россия, что Украина, да любая команда. Мы с вами играем одинаково, ничего не изменилось».

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