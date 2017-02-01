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Врач ЦСКА: «На втором сборе Акинфеев ещё не сыграет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: травмы игроков, ЦСКА, Акинфеев Игорь
Сегодня, 09:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о ходе восстановления вратаря команды Игоря Акинфеева, который прибыл на второй сбор, но пока не играл.

«На этом сборе Игорь еще не вернется в ворота в контрольных матчах. А вот на следующем, ближе к третьей неделе, должен быть в строю.

В чем причина? Большие нагрузки во время сезона. Матчи за клуб, за сборную. По сути, у Игоря практически не было летнего перерыва на отдых. Плюс не забывайте, что колено не раз было прооперировано. Нужно учитывать и качество некоторых полей в чемпионате России. Конечно, мы предпринимаем превентивные меры. Каждый год проводим комплексную реабилитационную терапию.

Конечно, ему хотелось бы в отпуске побольше отдыхать, как это делают другие футболисты. Но Игорь очень профессионально относится к своему здоровью, понимает, что эти процедуры необходимы».

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