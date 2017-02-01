Врач ЦСКА: «На втором сборе Акинфеев ещё не сыграет»
Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о ходе восстановления вратаря команды Игоря Акинфеева, который прибыл на второй сбор, но пока не играл.
«На этом сборе Игорь еще не вернется в ворота в контрольных матчах. А вот на следующем, ближе к третьей неделе, должен быть в строю.
В чем причина? Большие нагрузки во время сезона. Матчи за клуб, за сборную. По сути, у Игоря практически не было летнего перерыва на отдых. Плюс не забывайте, что колено не раз было прооперировано. Нужно учитывать и качество некоторых полей в чемпионате России. Конечно, мы предпринимаем превентивные меры. Каждый год проводим комплексную реабилитационную терапию.
Конечно, ему хотелось бы в отпуске побольше отдыхать, как это делают другие футболисты. Но Игорь очень профессионально относится к своему здоровью, понимает, что эти процедуры необходимы».
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Ну небось скоро дадут ВИП как большинству спамовцев и будешь из под шконки дизлайкать, что бы из топов убирать комменты болел ЦСКА, как некоторые тут, аж подписались, что бы не пропустить ни коммента.
https://www.youtube.com/watch?v=G8RjNQY-oFM
прокладке лазурной? бугага) да ну, ты что, много ли я отписываюсь на ветках зенита? Так что ты с ротиком своим поаккуратнее, это же твой главный аргумент в приюте от кб.))