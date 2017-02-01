Продюсер «Первого канала»: «Желающие смотреть спорт делают это на специальных каналах»

Генеральный продюсер «Первого канала» Александр Файфман объяснил, почему на телеканале значительно сократился объем спортивного вещания.

«Это связано с тем, что аудитория все больше сегментируется, и это тенденция всего мирового телевидения. Люди, которые хотят смотреть спорт постоянно, делают это на специализированных каналах. Спортивный ивент, который выходит за рамки обычного спортивного события, становится большой редкостью.

Когда это событие реально мирового уровня и вызывает интерес не только у болельщиков, но и рядовых граждан, когда вся страна в патриотическом порыве переживает за своего представителя, – такие ивенты возникают все реже. Тому виной и нестабильные результаты наших сборных, и допинговые скандалы, и этические конфликты, связанные с личной жизнью спортсменов. Мы, к сожалению, на себе испытали отток интереса аудитории к спортивным трансляциям.

Пока мы экспериментируем с сеткой. Если эфир новостей будет коротким, то в такой хронометраж спорт просто невозможно впихнуть. Но он остается в утренних блоках. Мы найдем какую-то форму. Когда происходят яркие спортивные события, выпуски новостей всегда на это откликаются и делают специальные тематические сюжеты. Это не является обязательной рубрикой, а входит в информационную повестку».