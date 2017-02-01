Рейтинг@Mail.ru

Продюсер «Первого канала»: «Желающие смотреть спорт делают это на специальных каналах»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 09:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный продюсер «Первого канала» Александр Файфман объяснил, почему на телеканале значительно сократился объем спортивного вещания.

«Это связано с тем, что аудитория все больше сегментируется, и это тенденция всего мирового телевидения. Люди, которые хотят смотреть спорт постоянно, делают это на специализированных каналах. Спортивный ивент, который выходит за рамки обычного спортивного события, становится большой редкостью.

Когда это событие реально мирового уровня и вызывает интерес не только у болельщиков, но и рядовых граждан, когда вся страна в патриотическом порыве переживает за своего представителя, – такие ивенты возникают все реже. Тому виной и нестабильные результаты наших сборных, и допинговые скандалы, и этические конфликты, связанные с личной жизнью спортсменов. Мы, к сожалению, на себе испытали отток интереса аудитории к спортивным трансляциям.

Пока мы экспериментируем с сеткой. Если эфир новостей будет коротким, то в такой хронометраж спорт просто невозможно впихнуть. Но он остается в утренних блоках. Мы найдем какую-то форму. Когда происходят яркие спортивные события, выпуски новостей всегда на это откликаются и делают специальные тематические сюжеты. Это не является обязательной рубрикой, а входит в информационную повестку».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:51
ответ пользователю жменя семечек (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:45
ответ пользователю старина (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:44
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:42
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:39, редактировал Сегодня 10:42
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:36
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:35
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:35
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 10:31, редактировал Сегодня 10:32
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 10:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:28
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 10:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:23, редактировал Сегодня 10:24
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:59
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 09:58
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:03 Матч «Томь» – «Ростов» перенесен в Ростов-на-Дону 17
30 января 2017
12:14 «Рубин» проведет 5 контрольных матчей на сборе в Малаге 10
29 января 2017
23:16 Герман Ткаченко покинул совет директоров «Анжи» 16
12:33 Вероятность перехода Дьякова и Брызгалова в «Анжи» очень высока 8
27 января 2017
22:16 «Зенит» обыграл «Волеренгу» в контрольном матче 80
17:13 Коробка: «О ликвидации „Кубани“ не может быть и речи» 11
16:34 Фото СКА-Хабаровск: «„Выиграли“ битву за Это'О у „Амкара“ и „Анжи“» 31
10:44 Фото Футболисты «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда 32
26 января 2017
20:31 4 марта возобновляется чемпионат Крыма 19
18:51 Черчесов будет наблюдать за тренировками «Спартака» 49
все материалы по этой теме
Турниры