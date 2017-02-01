«Мидлсбро» подписал Гедиуру из «Уотфорда»

Перед закрытием трансферного окна «Мидлсбро» усилил состав алжирским полузащитником Адланом Гедиурой. 31-летний хавбек покинул «Уотфорд» и подписал с «Мидлсбро» контракт на 2,5 года. В нынешнем сезоне в Премьер-Лиге он сыграл 12 матчей.