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Каррера: «Ребята показали то, чего я от них ожидал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 10:48 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Копенгагеном» (2:1) и подвел итог сборов в ОАЭ.

«Побеждать всегда приятно. Ребята выполнили тот объем работы, который я от них и ожидал. „Копенгаген“ – более подготовленная команда по сравнению с „Жилиной“. Нам было удобно работать на сборе в ОАЭ, здесь отличные условия.

Мы продолжим подготовку на сборе в Испании. Будем уделять больше внимания скорости и интенсивности, а также попробуем новые тактические действия. Тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России. В Испании будет очень важный сбор. Здесь был, скажем так, полуотпуск».

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