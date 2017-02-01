Каррера: «Ребята показали то, чего я от них ожидал»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Копенгагеном» (2:1) и подвел итог сборов в ОАЭ.

«Побеждать всегда приятно. Ребята выполнили тот объем работы, который я от них и ожидал. „Копенгаген“ – более подготовленная команда по сравнению с „Жилиной“. Нам было удобно работать на сборе в ОАЭ, здесь отличные условия.

Мы продолжим подготовку на сборе в Испании. Будем уделять больше внимания скорости и интенсивности, а также попробуем новые тактические действия. Тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России. В Испании будет очень важный сбор. Здесь был, скажем так, полуотпуск».