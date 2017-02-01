Индзаги: «„Лацио“ должен был забивать „Интеру“ четыре или пять мячей»
Матч: Интернационале1 : 2Лацио
Сегодня, 10:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии.
«Жалею только о том, что мы не забили к 70-й минуте четыре или пять голов. Упустили очень хорошие моменты. Это был отличный „Лацио“, который здорово способен сыграть в Европе. Мы показали характер, показали свою игру. Победа убедительная, недостаток только в том, что забивать нужно было больше. Но мне не в чем упрекнуть наших нападающих. Им противостоял один из лучших вратарей – Ханданович. И не забывайте, что мы играли в Милане против „Интера“».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
А орбитр клоун. Находясь в центральном круге, не видя эпизод толком, ставит пенальти наугад. У Иммобиле просто нога поехала, еще и красную дал Миранде)
А что бы Интеристы не зазновались, в воскресенье "до бьем" их до конца!!!