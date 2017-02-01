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Индзаги: «„Лацио“ должен был забивать „Интеру“ четыре или пять мячей»

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Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Индзаги Симоне
Сегодня, 10:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Жалею только о том, что мы не забили к 70-й минуте четыре или пять голов. Упустили очень хорошие моменты. Это был отличный „Лацио“, который здорово способен сыграть в Европе. Мы показали характер, показали свою игру. Победа убедительная, недостаток только в том, что забивать нужно было больше. Но мне не в чем упрекнуть наших нападающих. Им противостоял один из лучших вратарей – Ханданович. И не забывайте, что мы играли в Милане против „Интера“».

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