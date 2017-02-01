Индзаги: «„Лацио“ должен был забивать „Интеру“ четыре или пять мячей»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Жалею только о том, что мы не забили к 70-й минуте четыре или пять голов. Упустили очень хорошие моменты. Это был отличный „Лацио“, который здорово способен сыграть в Европе. Мы показали характер, показали свою игру. Победа убедительная, недостаток только в том, что забивать нужно было больше. Но мне не в чем упрекнуть наших нападающих. Им противостоял один из лучших вратарей – Ханданович. И не забывайте, что мы играли в Милане против „Интера“».