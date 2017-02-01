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Пиоли: «„Интер“ совершил больше ошибок, чем обычно»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале1 : 2ЛациоЛацио
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Пиоли Стефано
Сегодня, 11:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

«Мы совершили больше ошибок, чем обычно. Но топовые команды знают, как вернуть себя в игру. Постараемся вернуться в следующих матчах, потому что у нас большая команда. Начали матч очень хорошо, но потеряли концентрацию, что дорого нам стоило. И все же имели шанс вернуться. Я должен отметить старания игроков».

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