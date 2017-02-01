Пиоли: «„Интер“ совершил больше ошибок, чем обычно»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

«Мы совершили больше ошибок, чем обычно. Но топовые команды знают, как вернуть себя в игру. Постараемся вернуться в следующих матчах, потому что у нас большая команда. Начали матч очень хорошо, но потеряли концентрацию, что дорого нам стоило. И все же имели шанс вернуться. Я должен отметить старания игроков».