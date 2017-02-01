Бонавентура в нынешнем сезоне не сыграет

Врач Сакари Орава, который прооперирует полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентуру, подчеркнул, что игрок из-за травмы пропустит больше, чем ожидалось.

«Я думаю, что он вернется только в следующем сезоне. Я уже имел дело с аналогичными травмами. Тогда лыжник вернулся в строй через четыре месяца. В футболе восстановление обычно идет еще дольше».