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Бонавентура в нынешнем сезоне не сыграет

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Милан, Бонавентура Джакомо
Сегодня, 11:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Врач Сакари Орава, который прооперирует полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентуру, подчеркнул, что игрок из-за травмы пропустит больше, чем ожидалось.

«Я думаю, что он вернется только в следующем сезоне. Я уже имел дело с аналогичными травмами. Тогда лыжник вернулся в строй через четыре месяца. В футболе восстановление обычно идет еще дольше».

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