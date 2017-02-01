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Вейналдум: «„Ливерпуль“ мог добиться большего»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 1ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вейналдум Джорджиньо
Сегодня, 11:49 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче чемпионата Англии.

«Мы начали игру очень хорошо, играли мощно. У „Челси“ лучший момент был со штрафного. И мы расстроились, пропустив. Во втором тайме активизировались, забили гол, нам повезло, что Миньоле взял пенальти. Результат не так плох, но мы несколько разочарованы, потому что могли добиться большего».

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