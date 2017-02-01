Джеррард: «Гризманн считает, что МЮ и летом никуда не денется»

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард считает, что Антуан Гризманн поступил логично, не перейдя из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед».

«Гризманн играет с „Атлетико“ в Лиге чемпионов. Причем до сих пор эта команда там успешно борется, имеет шанс за что-то побороться, как это бывало в последние годы. Наверняка он думает, что вариант с МЮ хорош, но он никуда не денется и летом».