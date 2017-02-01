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Джеррард: «Гризманн считает, что МЮ и летом никуда не денется»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Атлетико М, Гризманн Антуан, Джеррард Стивен
Сегодня, 11:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард считает, что Антуан Гризманн поступил логично, не перейдя из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед».

«Гризманн играет с „Атлетико“ в Лиге чемпионов. Причем до сих пор эта команда там успешно борется, имеет шанс за что-то побороться, как это бывало в последние годы. Наверняка он думает, что вариант с МЮ хорош, но он никуда не денется и летом».

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