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В Москве начали выдавать первые паспорта болельщиков

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Организация: РФС, Мутко Виталий
Сегодня, 12:04 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Президент РФС Виталий Мутко объявил, что в Москве началась выдача паспортов болельщиков к Кубку Конфедераций-2017.

«Хочу поздравить всех с еще одним важным этапом подготовки к чемпионату мира. Карточка будет давать возможность посетителям проходить на стадионы ЧМ и Кубка Конфедераций. Мы рассчитываем, что матчи Кубка Конфедераций посетят 700 тысяч человек, 3 миллиона — чемпионат мира, каждый должен иметь паспорт. Это поможет создать дополнительную безопасность, возможность дополнительного сервиса — передвижение бесплатное от аэропорта, общественного транспорта, иностранцы — безвизовый въезд в страну. Серьезный элемент комфорта и удобства. Каждый человек может зарегистрироваться и получить паспорт.

Правительство приняло специальную транспортную концепцию, у каждого города есть согласованный транспортный план. План перемещений меду городами тоже есть — отрабатывается схема бесплатного проезда между городами, будут специальные поезда, под расписание матчей. Обладатель билета и паспорта болельщика будет иметь возможность перемещаться таким образом. В каждом аэропорту уже открываются зоны гостеприимства, все готовится. Европейское сообщество озабочено черными списками болельщиков. Все страны обмениваются этими списками. Им будет запрещен въезд на матчи чемпионата мира. Кому надо, все знают».

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