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Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом на 100%»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Каррера Массимо , Ананко Дмитрий
Сегодня, 12:07 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко выразил мнение о работе Массимо Карреры на посту главного тренера команды.

«Для Карреры ничего нового в „Спартаке“ нет. Он работал в „Ювентусе“, который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло.

Каждому в жизни дается шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%».

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