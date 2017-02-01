Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом на 100%»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Каррера Массимо , Ананко Дмитрий
Сегодня, 12:07 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко выразил мнение о работе Массимо Карреры на посту главного тренера команды.
«Для Карреры ничего нового в „Спартаке“ нет. Он работал в „Ювентусе“, который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло.
Каждому в жизни дается шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%».
Другие материалы по теме:
30 января 2017
27 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
21 января 2017
20 января 2017
Или войдите через
-------------------------------------------------------------------------------
Каково? Только Ювентус и в самом деле топ, а Спартак таковым считает только Ананко.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/958414.shtml
вот на этом месте восхохотал!
Да что сейчас пережёвывать былое...Настоящим надо жить.