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Якуба и Обухов покинут «Кубань»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Контракты, Кубань, Якуба Денис, Обухов Владимир
Сегодня, 12:10 | Источник: Greenmile.ru | Редакция: Сергей Иванов

Испытывающая финансовые проблемы «Кубань» продолжит терять игроков. В ближайшее время команду должны покинуть полузащитник Денис Якуба и нападающий Владимир Обухов. Они уведомили клуб о намерении разорвать контракты. Якуба играет за «Кубань» с 2013 года, а Обухов – с 2016-го, причем последний еще ни разу не получал зарплату в клубе.

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