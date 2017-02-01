Якуба и Обухов покинут «Кубань»
Сегодня, 12:10 | Источник: Greenmile.ru | Редакция: Сергей Иванов
Испытывающая финансовые проблемы «Кубань» продолжит терять игроков. В ближайшее время команду должны покинуть полузащитник Денис Якуба и нападающий Владимир Обухов. Они уведомили клуб о намерении разорвать контракты. Якуба играет за «Кубань» с 2013 года, а Обухов – с 2016-го, причем последний еще ни разу не получал зарплату в клубе.
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