Якуба и Обухов покинут «Кубань»

Испытывающая финансовые проблемы «Кубань» продолжит терять игроков. В ближайшее время команду должны покинуть полузащитник Денис Якуба и нападающий Владимир Обухов. Они уведомили клуб о намерении разорвать контракты. Якуба играет за «Кубань» с 2013 года, а Обухов – с 2016-го, причем последний еще ни разу не получал зарплату в клубе.