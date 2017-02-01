Рейтинг@Mail.ru

Чельстрем разорвал контракт с «Грассхоппером»

Соккер.Ру // Швейцария. Суперлига 2016/2017, Контракты, Грассхоппер, Чельстрем Ким
Сегодня, 12:13 | Источник: Gcz.ch | Редакция: Сергей Иванов

Шведский полузащитник Ким Чельстрем разорвал контракт с «Грассхоппером». 34-летний игрок захотел вернуться в Швецию, и клуб согласился его отпустить свободным агентом. Контракт экс-хавбека «Лиона» и «Спартака» со швейцарским клубом был рассчитан до 2018 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
12:10 Якуба и Обухов покинут «Кубань» 2
08:45 Слухи «Краснодар» может разорвать контракт с Ари 37
Вчера
12:44 Официально Нзонзи продлил контракт с «Севильей» 0
10:42 Адебайор переходит в турецкий клуб 7
30 января 2017
12:57 Официально Фото «Сампдория» продлила контракт с Сильвестре 1
28 января 2017
05:38 Агент: «Будковский продлил контракт с „Шахтёром“» 4
27 января 2017
23:41 Официально Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем» 1
17:21 Официально Фото Зоммер продлил контракт с гладбахской «Боруссией» 1
00:49 Официально Виктор Санчес продлил контракт с «Эспаньолом» 0
26 января 2017
20:21 Официально Прудников покинул «Оренбург» 5
все материалы по этой теме
Турниры