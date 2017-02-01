Шведский полузащитник Ким Чельстрем разорвал контракт с «Грассхоппером». 34-летний игрок захотел вернуться в Швецию, и клуб согласился его отпустить свободным агентом. Контракт экс-хавбека «Лиона» и «Спартака» со швейцарским клубом был рассчитан до 2018 года.